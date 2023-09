Infermiera uccisa a Roma, fermato ex della vittima Rossella Nappini

C'è un fermo per l'omicidio a Roma di Rossella Nappini , l'infermiera 52enne uccisa a coltellate ieri nell’androne del palazzo in cui viveva, in zona Trionfale. E' un ex compagno della vittima, un uomo di 45 anni originario del Marocco, che è stato portato nel carcere di Regina Coeli. L'accusa è di omicidio volontario. Gli investigatori sono arrivati al presunto killer dopo aver interrogato, per tutta la notte, diversi sospettati. La donna era stata stata trovata senza vita da alcuni vicini di casa che avevavo sentito le sua grida di aiuto. (LaPresse)