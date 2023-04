Roma Termini, nuovo accampamento di clochard alla stazione: «Cerchiamo lavoro»

Una tranquilla passeggiata con un collega può essere trasformata nella triste constatazione che alla stazione Termini a Roma c’è un alto numero di clochard. Scoperto un nuovo accampamento, lungo quasi 6 metri, sotto il portico di Via Giovanni Giolitti strada che collega a Via Marsala. Zona affollatissima e con la presenza di ben 4 uscite metro. I negozianti si lamentano che i clienti non si fermano più perché il portico è pieno di cartoni, materassi, rifiuti e coperte.

Servizio video di Carmela De Rose