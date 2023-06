Roma Pride, Bonino: più grande è, più importante sarà

"Più grande è più importante sarà. Spero che un bel po' di gente si sia responsabilizzata su questo tema: le diversità non sono di per sé devianze, ma pare che per qualcuno appena sei un po' diverso sei un po' deviato... . La società a cui io penso è una società che rispetta tutti, come io voglio essere rispettata".

Così Emma Bonino, leader di +Europa, a piazza della Repubblica alla partenza del Roma Pride 2023

"Spero che sia grande, allegro e spero che forse qualcuno si renda conto che questo Paese è già andato avanti" ha aggiunto.

+Europa è l'unico partito che ha un carro: "Speriamo di riuscire a pagarlo" ha scherzato Bonino