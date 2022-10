Francesco Valdiserri travolto e ucciso su via Cristoforo Colombo: il luogo dell'incidente

Un fascicolo per omicidio stradale è stato aperto in procura a Roma sull'investimento mortale costato la vita a Francesco Valdiserri, un ragazzo di 18 anni travolto e ucciso su via Cristoforo Colombo nella notte. Il pm Ermino Amelio affiderà nel pomeriggio l'incarico per eseguire l'autopsia. In procura, intanto, sono attesi gli esiti dei test su alcol e droga disposti sulla ragazza di 24 anni che era alla guida dell'auto. La ragazza avrebbe perso il controllo del mezzo, una Suzuki Swift, finendo sul marciapiede e travolgendo il ragazzo che era a piedi.

Video di Faiana Calvo/Ag.Toiati