Roma, allarme bomba al MEF rientrato: ecco la valigia sospetta

Rientrato l'allarme bomba scattato stamattina presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in via Venti Settembre a Roma . Giunti sul posto, gli artificieri e le forze dell'ordine hanno rinvenuto una valigia sospetta, che poi si è rivelata però essere totalmente inoffensiva. Ecco le immagini del momento dell'intervento di messa in sicurezza. (LaPresse)