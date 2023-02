Rigopiano, in aula le 29 sedie vuote delle vittime

(LaPresse) Prevista per le prossime ore la sentenza per il processo penale Rigopiano, l'albergo di Farindola (Pescara) distrutto da una slavina, il 18 gennaio 2017, con 29 vittime. Trenta gli imputati: le accuse vanno dall'omicidio colposo plurimo alle lesioni colpose, falso e abusi edilizi. Nell'aula stracolma sono presenti i familiari delle vittime e decine di avvocati. Il giudice per l'udienza preliminale, Gianluca Sarandrea, ha appena cominciato l'appello.

Rigopiano, attesa per la sentenza. Il portavoce del Comitato vittime, Tanda: «Abbiamo paura»