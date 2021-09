Revenge porn, due minori trasferiti in comunità a Salerno

La Polizia di Stato di Salerno e la Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica per i Minorenni di Salerno hanno eseguito due ordinanze cautelari per il collocamento in comunità nei confronti di due adolescenti residenti a Salerno. I provvedimenti attengono a gravi episodi di revenge porn e a condotte di detenzione, diffusione e commercializzazione di materiale pedopornografico riguardante anche bambini di tenera età. / Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it