Percepivano Reddito di Cittadinanza senza averne diritto: denunciati 58 stranieri a Oristano

La polizia di Stato di Oristano ha denunciato alla Procura della Repubblica, per “violazione delle disposizioni in materia di reddito di cittadinanza” e per il reato di “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”, cinquantotto cittadini stranieri dichiaranti residenza in provincia di Oristano. I cittadini stranieri, presentando dichiarazioni false o irregolari, hanno ottenuto e ricevuto per diversi mesi il sussidio non dovuto, causando danni economici rilevanti per le casse dello Stato. In alcuni casi il denaro indebitamente percepito è stato spedito presso i Paesi d’origine mediante il sistema del Money Transfer.

/ Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it