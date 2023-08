Reddito di cittadinanza, presidio a Roma davanti alla sede Inps

Alcune decine di percettori del reddito di cittadinanza hanno manifestato davanti alla sede Inps di via Nizza a Roma per chiedere al Governo di reintrodurre la misura. “Siamo di fronte a una bomba sociale perché stiamo parlando di persone che da oggi non sapranno come andare avanti ma che già ieri erano al limite della povertà assoluta e quindi senza questo strumento rischiano di finire per strada”, spiega Maristella Urru di 'Aurelio in comune', organizzazione civica del Municipio 13 di Roma. Al presidio era presente anche la Cgil con il segretario generale per Roma e il Lazio, Natale Di Cola che ai microfoni di La Presse ha dichiarato: “Ci vuole un serio disegno di politiche attive, la questione non si risolve con annunci e scadenze. Il governo prima di dividere i lavoratori metta in campo misure che non lascino nessuno da solo e sul Rdc si fermi perché questo è un provvedimento sbagliato”. La protesta di sindacati e mondo delle associazioni continuerà il 7 ottobre quando a Roma, durante la grande manifestazione in difesa della Costituzione, si chiederà al governo di cambiare linea anche su questo provvedimento. (LaPresse)