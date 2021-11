Reddito di cittadinanza maxi-operazione in 5 Regioni, scoperti 5 mila irregolari

4.839 persone in 5 diverse regioni percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Le posizioni irregolari sono state scoperte dai carabinieri nel corso di una maxi-operazione in Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata. La truffa ai danni dello Stato ammonta a quasi 20 milioni di euro. Nel Napoletano il blitz ha permesso di individuare 2.441 percettori irregolari. Tra loro anche camorristi, parcheggiatori abusivi, rapinatori, truffatori e lavoratori in nero. Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it