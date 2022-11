Rally Cassino-Pico, auto esce di strada e ferisce un commissario

Paura nel pomeriggio a Pico durante la prova speciale "Pico Show" durante il rally Cassino-Pico. Uno degli equipaggi arrivato in piazza a Pico (Frosinone) ha perso il controllo dell'auto e si schiantato contro le protezioni di cemento. La prova e stata immediatamente sospesa e sono stati attivati i soccorsi, la gara però proseguirà regolarmente. Ferito un commissario di gara che si trovava dietro le barriere. L'uomo, trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Non si conosce ancora la prognosi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo.