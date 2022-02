Oltre 400 interventi svolti dai vigili del fuoco per il forte vento che ha colpito gran parte dell'Italia. Le maggiori criticità sono state riscontrate in Piemonte e Lombardia. Nelle immagini l'intervento a Laveno Mombello, in provincia di Varese, per lo scoperchiamento di parte del tetto di una scuola elementare.

/ Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it