Protesta studenti a Montecitorio, fumogeni e scontri con la polizia in tenuta antisommossa

Scontri a Montecitorio tra studenti e forze dell'ordine. "Non ci avete ascoltato, bruciamo tutto": questo lo slogan dei Collettivi autonomi romani degli studenti che si sono riuniti davanti alla Camera dei deputati per protestare contro le politiche del governo Meloni. Un centinaio gli studenti delle scuole occupate della Capitale, che con striscioni e fumogeni sono stati protagonisti di momenti di tensione con la polizia. Le forze dell'ordine in tenuta anti sommossa hanno formato un cordone, facendo partire una carica contro gli studenti appena questi hanno provato a oltrepassare il cordone.