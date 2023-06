Giulia Tramontano uccisa, il procuratore Letizia Mannella alle donne: «Non andate all'ultimo incontro»

(LaPresse) «Che cosa è di veramente importante che questa vicenda deve insegnare a noi donne? Che non bisogna mai andare all'incontro della spiegazione». Lo ha detto il procuratore aggiunto di Milano, Letizia Mannella, nella conferenza stampa in Procura a Milano sull'omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne uccisa dal compagno a Senago (MI) mentre era incinta al settimo mese. Presenti alla conferenza anche la pm Alessia Menegazzo e il Comandante provinciale dei Carabinieri, Iacopo Mannucci Benincasa. «È un momento da non vivere mai, perché è estremamente pericoloso», ha aggiunto.

Sui social monta la polemica. «Provo imbarazzo io per lei. Queste parole dette poi da una donna le trovo di una gravità fuori misura», scrive su Twitter Matteo. «È agghiacciante quanto imbarazzante…»,la risposta dell'account Kia. «Ancora con sta storia?!?! Detto da una donna poi...», il tweet di Beppe.

