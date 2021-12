Portavalori assaltato sull'A1, quattro arresti tra Foggia e Verona

(LaPresse) Quattro persone sono finite in manette perché ritenute responsabili dell'assalto al furgone portavalori avvenuto lungo l'autostrada di Modena sud la sera del 14 giugno scorso. A eseguire gli arresti sono stati gli uomini della squadra mobile di Modena e Foggia e la polizia stradale dell'Emilia-Romagna nelle province di Foggia e Verona. Diverse perquisizioni sono invece partite nelle province di Roma, Foggia, Mantova e Barletta-Andria-Trani. L'operazione, come spiega una nota della polizia di Stato, arriva dopo "una complessa attività d'indagine" coordinata dalla procura di Modena. Dall'attività investigativa è emeso che erano 15 gli uomini facenti parte del commando che lo scorso giugno assalì il portavalori tentando di rubare circa 2,5 milioni di euro in contanti. La polizia ha diffuso le immagini dell'assalto nelle quali si vede chiaramente come hanno agito i malviventi: il mezzo fu prima affiancato da un’auto con a bordo alcune persone mascherate e armate di kalashnikov, che bloccarono il porta valori sparando diversi colpi all’altezza della fiancata anteriore sinistra e provocando l’urto del mezzo contro il guardrail e contro il new jersey.