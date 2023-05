Pordenone, finisce con l'auto in un canale: il salvataggio dei vigili del fuoco

(LaPresse) E' rimasto aggrappato ad una grata dopo essere finito con la propria automobile nel canale Cellina - Meduno a Barbeano, in provincia di Pordenone. L'uomo salvato nella notte dai vigili del fuoco. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE