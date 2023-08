Maltempo, allarme grandine: corsa al parcheggio nei supermercati

Prima dell'arrivo dei temporali, annunciati e che ora si stanno abbattendo sulla Lombardia , molte persone hanno deciso di prendere precauzioni per proteggere le proprie auto dalla grandine e dalla caduta degli alberi. Ad esempio, nella zona del Saronnese nella provincia di Varese, molte persone hanno optato per parcheggiare le loro auto nei sotterranei dei centri commerciali o supermercati. Purtroppo però per chi doveva andare a fare la spesa si sono riscontrati disagi visti i parcheggi totalmente pieni. Quelli che invece non hanno utilizzato i parcheggi sotterranei, si sono "rifugiati" sotto le tettoie delle stazioni di servizio. Altri invece hanno improvvisato coperture per le auto utilizzando cartoni, coperte e materassini.