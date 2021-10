(LaPresse) Il fumo dell'incendio della palazzina parzialmente crollata a Pinerolo, in seguito a uno scoppio, si vede anche a grande distanza. La tragedia nel torinese, dove una donna di 84 anni è morta carbonizzata e il marito è ricoverato con gravi ustioni su tutto il corpo. Altri feriti lievi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118. DISTRIBUTION FREE OF CHERGE - NOT FOR SALE