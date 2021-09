Recuperata dai Vigili del fuoco una coppia di piccioni selvatici bloccati in una canna fumaria. Necessario l’intervento di una squadra che è riuscita a infilarsi nella canna fumaria per recuperare i due volatili rimessi poi immediatamente in libertà. / Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it