Piantedosi ai Vigili del Fuoco: "Grazie a voi e alle famiglie che condividono vostri sacrifici"

(Agenzia Vista) Roma, 15 agosto 2023 "Vi ringrazio, a voi e alle vostre famiglie, che condividono il vostro sacrifico e la dedizione l lavoro e all'aiuto degli altri, soprattutto in giornate di festa come oggi". Così il ministro Piantedosi rivolgendosi ai Vigili del Fuoco in occasione del Ferragosto. Vigilfuocotv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev