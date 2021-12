Pedopornografia, arrestato 49enne ad Ancona

E' stato trovato in possesso di oltre un milione di foto e video pedopornografici che ritraevano bambini tra i 6 e i 13 anni, vittime di abusi sessuali. La Polizia postale di Ancona ha arrestato un uomo di 49 anni, colto in flagranza di reato. Secondo quanto accertato durante la perquisizione la raccolta del materiale andava avanti da circa 20 anni. L'inchiesta è partita dalla segnalazione arrivata da un organismo internazionale. L'uomo arrestato, un musicista incensurato, in passato aveva dato lezioni private anche a ragazzi minorenni, senza però che siano emersi comportamenti illeciti nei confronti dei giovani. (LaPresse)