Giulia Tramontano, il parroco: «Comunità scossa, che umanità stiamo costruendo?»

EMBED





(LaPresse) - "La gente è rimasta molto scossa" dal delitto di Senago, "anche per come si sono svolti i fatti, soprattutto perché non ci si spiega come si possa arrivare a tanto, è questa la cosa che turba": a parlare è don Sergio Grimoldi, parroco della chiesa di Santa Maria Nascente a Senago, nella quale nel consueto servizio della domenica, è stato dedicato un ricordo a Giulia Tramontano e al bambino che portava in grembo, uccisi pochi giorni fa dal compagno Alessandro Impagnatiello. "Per Giulia Tramontano e il suo bambino: che il Signore doni a loro per sempre quell'amore che cercavano nella vita, trovando invece menzogna, violenza e morte, preghiamo". È un parrocchiano a leggere il breve testo, inserito nella preghiera dei fedeli. Grimoldi prosegue il suo ragionamento: "La riflessione può ampliarsi e ci si chiede: 'che tipo di umanità e di società stiamo costruendo?' Quale tipo di uomo e di donna poniamo come ideale da raggiungere?"