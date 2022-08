Pantelleria: sui social le immagini del maxi incendio

Le immagini del violento incendio che ha colpito Pantelleria nella serata di mercoledì 17 agosto. Le fiamme non sono ancora state domate, ma la situazione è in via di miglioramento, hanno spiegato i Vigili del Fuoco. Il sindaco Vincenzo Campo a LaPresse: «Le persone che sono state evacuate stanno tutte bene ma hanno avuto paura vedendo le fiamme. Solo nel corso della giornata si potranno valutare i danni subiti da alcune case lambite dal fuoco e quelli subiti dalla vegetazione, che sono sicuramente ingenti». (LaPresse)