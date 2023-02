Pamela Mastropietro, la madre: «Oltre Oseghale c'erano altri e ci sono le prove, vogliamo anche loro»

La sentenza con cui Innocent Oseghale è stato condannato all'ergastolo per la violenza sessuale e per l'omicidio di«un po' di sollievo me lo dà, per quanto riguarda Oseghale ma ci sono altri mostri fuori. Ci sono le prove che c'erano anche gli altri, adesso vogliamo anche gli altri». Lo ha detto Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro, dopo la lettura del dispositivo in tribunale a Perugia. «Ho imparato che nella vita non si sa mai, e mi aspettavo di tutto. Però confidavo comunque nei giudici e nella loro intelligenza e umanità. Hanno visto le carte e li ringrazio», ha aggiunto.