Torino, il corteo pro-Palestina: «Libertà per Gaza»

(LaPresse) A sette giorni dall'attacco di Hamas in Israele, le comunità islamiche di Torino scendono in piazza. Un corteo di pace nelle intenzioni degli organizzatori, per prendere le distanze dalla ferocia del gruppo fondamentalista ma anche per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. Nel nord della Striscia oggi continuano a piovere le bombe, i morti hanno superato quota 1.900 e l'esercito israeliano ha iniziato le incursioni via terra. La manifestazione partita alle 15 da piazza Crispi, nel quartiere Barriera di Milano, si dirige a Porta Palazzo. Da lì, come concordato con la questura, non si va in piazza Castello ma in corso Regina Margherita, corso san Maurizio, via Rossini, via Po, fino a piazza Vittorio Veneto. Lungo il tragitto, le strade vengono temporaneamente bloccate e gli autobus deviati.