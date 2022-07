Palermo, produzione e traffico di droga: 3 arresti

(LaPresse) I carabinieri della Compagnia di Monreale, in provincia di Palermo, hanno dato esecuzione hanno arrestato quattro persone (tre in custodia cautelare in carcere e uno sottoposto a obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria), indagate, in concorso tra loro, per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è frutto di una complessa attività investigativa, condotta tra l’agosto e il dicembre 2020, che ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario, a carico degli indagati, relativamente alla vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti nel quartiere Boccadifalco di Palermo e a Monreale.

