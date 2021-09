Percepiva, senza averne titolo, il reddito di cittadinanza di una persona morta nel 2020: per questo un uomo di Corleone, nel Palermitano, è stato denunciato per truffa aggravata. Le indagini sono state condotte dalla Guardia di Finanza insieme ai funzionari Inps, L'uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe ricevuto 4mila euro in totale. (LaPresse)