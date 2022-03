Palermo, il forte vento abbatte una parete del terminal: paura tra i passeggeri

Le forti raffiche di vento, che hanno raggiunto anche i 64 nodi, hanno fatto abbattere una parete di cartongesso dell'aeroporto internazionale 'Falcone e Borsellino' di Palermo. Nella notte è scattato il piano di emergenza e lo scalo è stato chiuso. Il vento ha sfondato una porta a vetri di un gate nell'aeroporto di Palermo. «Si è creato - dicono dall'aeroporto - un effetto 'camino' che ha abbattuto una parete di cartongesso». I passeggeri in attesa per la partenza sono stati fatti evacuare dal varco staff. Non ci sono feriti. L'aeroporto è stato chiuso fino alle 2 ed ora è tornato operativo. Sono stati cancellati 8 voli. Le compagnie stanno riprogrammando i voli del mattino.

