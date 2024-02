Palermo, 54enne uccide moglie e due figli ad Altavilla Milicia

Strage familiare in provincia di Palermo . Un muratore di 54 anni ha ucciso la moglie e due figli di 5 e 16 anni e poi si è consegnato alle forze dell'ordine. E' successo ad Altavilla Milicia. Una terza figlia di 17 anni è riuscita a salvarsi: era in casa ed è stata trovata sotto shock. L'uomo avrebbe soffocato i due figli con una catena. Non si trova invece il corpo della donna: l'ipotesi è che l'abbia fatta a pezzi e poi bruciata prima di chiamare il 112. Gli inquirenti stanno valutando il coinvolgimento di altre persone nella strage. Secondo quanto riferito dalla figlia 17enne il padre si sarebbe svegliato nella notte vaneggiando in merito a presenze demoniache. (LaPresse)