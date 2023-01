Padova, autobus si ribalta sull'A13: 4 feriti

(LaPresse) Sono almeno quattro le persone rimaste ferite dopo che l'autobus su cui viaggiavano si è ribaltato allo svincolo di giunzione tra la A13 e l'A4 all'altezza di Padova. Sul mezzo c'erano 60 passeggeri tutti di nazionalità rumena. I feriti più gravi sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem: due sono stati trasferiti in elicottero e altri in ambulanza in ospedale.

