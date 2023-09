Queste sono le ultime immagini dell'Orsa Amarena, uccisa ieri sera a fucilate da un 50enne di San Benedetto dei Marsi. L'orsa era stata vista la sera del 26 agosto, a San Sebastiano dei Marsi, in provincia dell'Aquila in Abruzzo insieme ai suoi cuccioli. Aveva passeggiato per il paese e in tanti si erano fermati a guardarla con ammirazione e curiosità.