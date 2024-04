Operazione antidroga a Perugia, eseguite misure cautelari nei confronti di 24 persone

I Channo arrestato 24 persone, accusate di associazione per delinquere, traffico, detenzione e spaccio di grandi quantità di eroina. L'operazione, che ha visto l'intervento di diverse forze dell'ordine e si è estesa in varie province italiane, segue indagini iniziate l'anno scorso che avevano già portato all'arresto di 45 persone e al sequestro di 24 kg di eroina e 150.000 euro. Le indagini hanno permesso di identificare una rete composta da cittadini nigeriani e italiani, operante principalmente da Perugia , e responsabile dell'importazione e distribuzione dello stupefacente. La droga veniva occultata con tecniche ingegnose per eludere le forze dell'ordine, compreso l'utilizzo di "corrieri ovulatori", uno dei quali è stato arrestato con 42 involucri di eroina.