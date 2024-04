Omicidio Yana Malaiko, il papà: «Dumitru merita l’ergastolo. Sono sicuro che avremo giustizia per mia figlia e tutte le vittime»

È iniziato questa mattina il processo a Dumitru Stratan, accusato di omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere della sua ex fidanzata, Yana Malaiko. In diretta a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, è intervenuto Oleksandr, il papà della vittima: “Sono sicuro che la giustizia esiste in Italia. La creatura che ha ucciso mia figlia e ha messo la mia famiglia in un incubo che dobbiamo vivere per tutta la vita deve pagare una pena proporzionata. Ovviamente per me è l'ergastolo. Io sono sicuro che sarà così, anche grazie al grande lavoro di tutti, combatteremo e vinceremo questo processo. Troveremo la giustizia per mia figlia e tutte le altre vittime”, ha dichiarato. “Non vogliamo vendetta, vogliamo ricostruire nel dettaglio i fatti e che venga attribuita la giusta pena, proporzionata alla gravità del fatto”, ha aggiunto l'avvocato della famiglia Malaiko, “reputiamo che ci sia una premeditazione e un tentativo di depistare le indagini, e lo dimostreremo”. www.raiplay.it