Novara, maxi incendio in un'azienda chimica, il sindaco: «Tenete le finestre chiuse»

Finestre chiuse e se non strettamente necessario, restare a casa. È la raccomandazione del sindaco di Novara, Alessandro Canelli, a seguito dell'incendio che si è sviluppato questa mattina in una azienda di San Pietro Mosezzo che produce solventi per vernici e che ha causato una densa nube di fumo nero. «L'incendio è ancora in corso, è controllo da parte dei Vigili del Fuoco, ma ovviamente si è alzata una colonna di fumo che potrebbe creare rischi sotto il profilo ambientale e della salute - sottolinea il sindaco che prosegue -sentire Arpa e Prefettura, si raccomanda alla cittadinanza, in attesa dei risultati delle analisi che dovranno essere fatte sull'impatto dell'evento, di tenere le finestre chiuse e se non assolutamente necessario di rimanere in casa». «La raccomandazione vale a maggior ragione per le scuole e gli istituti scolastici della città: è molto importante che i bambini rimangano in classe con le finestre chiuse», conclude Canelli.

Novara, incendio in un'azienda chimica: esplosioni e un'altissima colonna di fumo nero. Il sindaco: «Rischi per la salute, i bambini restino in classe»