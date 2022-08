No Tav, assalto notturno al cantiere in Val Susa

(LaPresse) Un gruppo di attivisti No Tav ha assaltato il cantiere di San Didero in val di Susa (Torino), dove è in costruzione l'autoporto collegato alla Tav. Sulla pagina Facebook Notavinfo sono state pubblicate foto e video, che mostrano degli incappucciati tagliare il filo spinato per poi essere respinti dagli idranti delle forze dell'ordine a presidio dell'area. "Questa sera al fortino fantasma di San Didero non si dormono sonno tranquilli, dopo cori e battiture numerosi metri di filo spinato sono stati divelti! E per dare la "buonanotte" si è concluso con una battitura e un' iniziativa per dimostrare la contrarietà alla cosiddetta "scuola di tav", è il messaggio del post che accompagna foto e video. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE