No Green Pass, tensioni a Milano e Trieste

Ennesimo sabato di proteste dei No Green Pass, che hanno manifestato in diverse città. A Milano il corteo ha deviato dal percorso previsto, bloccando il traffico. Una decina di persone è stata denunciata dalla polizia. Momenti di tensione a Trieste, dove i manifestanti hanno cercato di entrare in Piazza Unità d'Italia, transennata e presidiata dalle forze dell'ordine. Dieci persone sono state fermate e portate in Questura. A Torino un corteo degli anarchici contro le politiche del governo sull'immigrazione è sfociato in scontri con le forze dell'ordine, con lancio di petardi e bottiglie contro la polizia.