(LaPresse) Un gruppo di manifestanti no green pass a Milano ha tentato di dar vita a un corteo non autorizzato in via Torino, una delle strade delle shopping più note e frequentante del centro cittadino. Immediato l'intervento della polizia che si è schierato in tenuta anti sommossa e ha bloccato il gruppo all'inizio della via all'altezza di piazza Duomo. Anche in questa occasione, i manifestanti hanno iniziato a intonare diversi cori al grido di "Libertà libertà" e "Draghi vaff*".