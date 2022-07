Nino di Matteo: «Non sono sicuro che abbiamo chiuso con la mafia delle stragi»

«Io non credo che oggi noi dobbiamo parlare di “Cosa nuova” come di un’altra mafia, di un’altra “Cosa nostra” ma come di una ennesima evoluzione di una organizzazione che però è rimasta sempre sé stessa. E da questo punto di vista, devo dire anche che se noi guardiamo alla storia di “Cosa nostra”, ci possiamo accorgere come c’è stata un’alternanza di momenti in cui l’organizzazione ha violentemente attaccato l’ istituzione pubblica ricorrendo a stragi, omicidi eccellenti, fatti di sangue che hanno allarmato l’opinione pubblica e momenti in cui invece ha adottato la strategia della sommersione. Ecco, io non sono sicuro che noi abbiamo chiuso con la mafia delle stragi». Lo ha detto a Sky TG24, il magistrato e Consigliere del CSM, Nino Di Matteo nel corso dello speciale “Cosa Nuova” che andrà in onda questa sera, alle ore 21, sul canale all news.