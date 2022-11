Nervi, in balia delle onde: salvati dai vigili del fuoco

Soccorso al largo della spiaggia di Murcarolo a Nervi (Genova), nel pomeriggio di venerdì 18 novembre. Due ragazzi, in difficoltà tra le onde, sono stati raggiunti dai sommozzatori dei Vigili del fuoco e portati a bordo dell'elicottero, che li ha portati in ospedale per accertamenti. (LaPresse)