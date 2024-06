Blitz dei carabinieri del Ros a Reggio Calabria: 14 misure cautelari

É in corso a Reggio Calabria un'operazione dei carabinieri del Ros per l'esecuzione di 14 misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Dda su presunti rapporti tra 'ndrangheta e politica. Nell'inchiesta sarebbero indagati tre esponenti politici locali ai quali é contestato, tra l'altro, il reato di scambio elettorale politico-mafioso. L'indagine, secondo quanto si é appreso, riguarderebbe presunti illeciti commessi in occasione delle elezioni regionali del 2020 e del 2021 e delle elezioni comunali a Reggio del 2020.