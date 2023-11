'Ndrangheta, frode fiscale per cosca: 12 arresti nel Milanese

La Guardia di Finanza di Milano ha arrestato 12 persone, oltre a eseguire un sequestro preventivo da 10 milioni di euro, in seguito alla scoperta di un'organizzazione criminale dedita alla frode fiscale attraverso la somministrazione fraudolenta di manodopera. Sette persone sono finite in carcere e 5 ai domiciliari. Alcune di loro sono accusate di aver agito per aver agito la cosca 'ndranghetista Accorinti-Melluso nella provincia di Milano. Le indagini svolte dai finanzieri della Compagnia di Gorgonzola, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano guidata dal procuratore aggiunto Alessandra Dolci, coinvolgono a vario titolo 31 persone. In particolare l'inchiesta del sostituto procuratore di Milano, Bruna Albertini, ha portato gli uomini della fiamme gialle della Compagnia di Gorgonzola guidati dal capitano Fabio Gorgoglione a svelare l'esistenza di un meccanismo di false fatturazioni orchestrato da 'società cartiere' e schermato dietro contratti d'appalto fittizi nel settore della logistica e facchinaggio. Le società venivano portate al fallimento e per questo motivo gli inquirenti hanno iscritto anche un episodio di bancarotta. La frode fiscale riguarda Iva, Irap e imposte dirette. (LaPresse)