Natalina Orlandi: "La faccenda tra me e mio zio non c'entra niente con il rapimento di Emanuela"

(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2023 “Perché la faccenda tra me e mio zio sarebbe dovuta emergere? Prima di tutto non c’entra niente con il rapimento di Emanuela. Era una cosa avvenuta ben cinque anni prima”, le parole di Natalina Orlandi, sorella di Emanuela, in seguito a una conferenza stampa convocata presso la Sede della Stampa Estera a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it