Napoli, palazzina a rischio crollo al Vomero: evacuati 12 appartamenti

(LaPresse) Sono 12 gli appartamenti evacuati al numero 113 di via Solimena, nel cuore del Vomero, quartiere collinare di Napoli. Un rischio crollo improvviso a causa, si presume, di una perdita d'acqua nel sottosuolo che ha compromesso la stabilità di un'intera ala dell'edificio. I tecnici dell'ABC, l'azienda idrica napoletana, in via precauzionale hanno chiuso la condotta principale che porta l'acqua nelle case di tutti i residenti di via Solimena. Le famiglie, bagagli al seguito, hanno dovuto lasciare in tutta fretta la palazzina.