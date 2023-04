Napoli, si oppone a tentativo di furto e i ladri lo gambizzano: il video choc

Un minuto e mezzo di paura. Tanto dura il video condiviso dal deputato campano dell'Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e che riprende una tentata rapina ai danni di un ingegnere di 32 anni finita poi nel sangue. L’episodio è avvenuto lo scorso martedì a Napoli, ad una pompa di benzina di via Reggina di Portici.

Nelle immagini, riprese da una telecamera di sicurezza, si vede la vittima in sella al proprio scooter intenta a mettere benzina quando viene aggredito da due rapinatori che provano a rubargli il mezzo. L’uomo prova a resistere ma i criminali come risposta gli sparano alle gambe per poi darsi alla fuga.

