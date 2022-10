Napoli, sesso e denaro in cambio di appalti: 13 misure cautelari

Denaro e sesso in cambio di appalti a Scisciano, in provincia di Napoli. 13 le misure cautelari. Le accuse, a vario titolo, di corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e falso in atto pubblico, tutto commessi nel piccolo comune tra il mese di settembre 2020 e il marzo 2021. Al centro dell'inchiesta un funzionario comunale che percepiva soldi e, almeno in un caso, anche favori sessuali per pilotare alcuni appalti. Le indagini hanno portato agli arresti domiciliari l'attuale responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Scisciano nonché il suo predecessore, oggi dipendente dell'Arpa Campania. (Lapresse)