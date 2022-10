Napoli, nuovo crollo al cimitero di Poggioreale: esplode la rabbia dei familiari

Un nuovo crollo ha interessato il cimitero di Poggioreale, a Napoli. Stavolta a cedere è stato il muro perimetrale di una cappella privata. All'indomani del crollo alcuni familiari che hanno i propri cari a Poggioreale si sono radunati all'interno del cimitero per palesa tutta la loro rabbia e rassegnazione. "In 10 mesi non si è mossa una sola pietra" ha dichiarato una signora presente alla manifestazione. "Adesso cosa ci restituiranno? Non vogliamo solo indietro i nostri cari, non chiediamo altro". (LaPresse)