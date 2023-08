Napoli, nuova protesta contro la revoca del Reddito di cittadinanza

Circa trecento manifestanti si sono radunati in piazza Garibaldi, a Napoli, per dare vita a un nuovo corteo contro la revoca del Reddito di cittadinanza. Blocchi stradali in corso Garibaldi e via Marina. Momenti di tensione con la Polizia quando alcuni manifestanti hanno cercato di raggiungere l'ingresso dell'autostrada per bloccare nuovamente il traffico. "Ci è rimasto solo di farci sfruttare per 400, 500 euro al mese. Ho mandato cinquanta curriculum alle aziende ma ho cinquantasei anni e sono troppo vecchio, mi hanno detto che non sono ideoneo", ha detto a LaPresse un manifestante. (LaPresse)