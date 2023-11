Napoli, minaccia di sfregiare la ex: arrestato

In più occasioni ha minacciato di morte al sua ex e di sfigurarla con l'acido, l'ha pedinata e le ha distrutto l'auto. A Ercolano, in provincia di Napoli , arrestato un 36enne con l'accusa di stalking . L'uomo non si rassegnava alla fine della relazione sentimentale. In un primo momento le ha inviato messaggi sul telefono cellulare e si è presentato sotto casa. Dopo i continui rifiuti, ha iniziato a minacciarla di morte. Stanca delle continue vessazioni la vittima ha denunciato gli episodi ai carabinieri.