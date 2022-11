Gravi disagi a causa del maltempo nella zona a nord di Napoli. Poco dopo le 8,30 a Giugliano numerose strade si sono allagate. Difficoltà per gli automobilisti che non hanno potuto raggiungere i luoghi di lavoro. Decine di segnalazioni sui social. La situazione peggiora, come sempre, si è registrata tra viale San Francesco d'Assisi, via Verdi fino allo svincolo dell'asse mediano. Disagi si registrano anche a Marano e lungo la fascia costiera.

(Video Newfotosud, Renato Esposito)