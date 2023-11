Napoli, l'Università Orientale occupata da attivisti pro-Palestina

La sede di Palazzo Giusso dell'Università Orientale di Napoli è stata occupata da alcuni studenti in segno di solidarietà con il popolo palestinese. "Bisogna fermare subito il genocidio che sta avvenendo a Gaza e la comunità accademica interrompa ogni forma di collaborazione con le università israeliane", le richieste degli occupanti. "Israele non è un baluardo di democrazia in Medio Oriente ma un regime di apartheid", dice una delle organizzatrici della protesta. (LaPresse)